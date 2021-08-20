Люди звернулися до Верховної Ради

В Одеській області місцеві жителі збунтувалися проти назви свого села і просять його перейменувати

Відповідне звернення надійшло до Верховної Ради, пише видання " УСІ ".

Так, у 2017 році населений пункт Котівка перейменували на Латівку після затвердження закону «про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Це викликало величезне невдоволення місцевих жителів, вони стверджують, що з ними навіть не порадилися.

Селяни кажуть, що Латівка - це місцеве кладовище, на якому поховані померлі родичі.

На громадських слуханнях селяни обрали більш підходящу, на їхню думку, назву-Міжліманське, так як село розташоване між Хаджибейським і Куяльницьким лиманами.

Відзначимо, що село знаходиться в колишньому Біляївському районі Одеської області, а зараз — у складі Усатовська територіальної громади Одеського району.

Тепер назву повинен обговорити профільний комітет парламенту, і, якщо він схвалить перейменування, то питання поставлять на голосування в парламенті.

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