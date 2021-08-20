В Одесской области местные жители взбунтовались против названия своего села и просят его переименовать

Соответствующее обращение поступило в Верховную Раду, пишет издание «УСИ».

Так, в 2017 году населенный пункт Котовка переименовали на Латовку после утверждения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Это вызвало огромное недовольство местных жителей, они утверждают, что с ними даже не посоветовались.

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Селяне говорят, что Латовка - это местное кладбище, на котором похоронены умершие родственники.

На общественных слушаниях селяне выбрали более подходящее, по их мнению, название – Межлиманское, так как село расположено между Хаджибейским и Куяльницким лиманами.

Отметим, что село находится в бывшем Беляевском районе Одесской области, а сейчас — в составе Усатовская территориальной общины Одесского района.

Теперь название должен обсудить профильный комитет парламента, и, если он одобрит переименование, то вопрос поставят на голосование в парламенте.

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