Полицейские разоблачили вандала, который надругался над могилой знакомого

Об этом передает Politeka.net со ссылки на пресс-службу ГУНП в Одесской области

Как рассказали в полиции, инцидент произошел на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района еще в прошлом году, однако, правоохранителям удалось выясниться все обстоятельства дела только сейчас.

38-летний мужчина и раскопал свежее захоронение своего знакомого.

В последствии он признался, что сделал это из-за обид на умершего.

Теперь вандалу грозит до трех лет тюрьмы.



Отметим, что за подобные действия с точки зрения действующего законодательства расцениваются как надругательство над могилами. За это закон предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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