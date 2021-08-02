В центре Одессы обнаружили 100-летнего осьминога который очень хорошо сохранился

Так, во время исследований на Приморском бульваре археологи нашли запаянный флакон с "плавающим" осьминогом. Находке, которую обнаружили в 11 метрах от Потемкинской лестницы, может быть от 80 до 100 лет.

Об этом сообщил заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педуниверситета Андрей Красножон и показал кадры находки у себя в Фейсбук .

"То есть, пока все мы - одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) прогуливались по плитке самой известной в мире мостовой, он покоился в формалине на глубине полтора метра в специально изготовленной емкости как анатомический препарат”, - написал Красножон.

Также историк попросил пользователей поделиться информацией относительно аптек вблизи Дюка, чтобы выяснить откуда осьминог мог попасть под лестницу.

На что получил такие ответы:

«Невероятно конечно, что под Дюком! Скорее всего в войну бардак творился в городе»,

«Может там был военный госпиталь?»

«Не могу сказать (ред. хранить ли такие экспонаты). Это могло быть и составляющей, и элементом дизайна витрины».

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