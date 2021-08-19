В Одессе на Соборной площади люди выстроились в большую очередь за бесплатной едой
Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ».
19 августа православные отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.
По случаю праздника у Преображенского собора всем желающим решили раздать угощение.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Виктор Павлик раскрыл, куда ушли деньги, полученные от украинцев на спасение сына: "Все, хватит"
Куда на "Мастер Шеф" деваются блюда после конкурсов и сколько длятся съемки, Эктор раскрыл секреты: "Очень сложно..."
"Нам хорошо вместе": 17-летний юноша влюбился в 71-летнюю бабушку, фото пары
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Меню обеда незамысловатое (так как по православному обычаю сейчас идет Успенский пост): гречка, тушеная фасоль, помидор, огурец, сок и кусочек хлеба.
Тем не менее, чтобы отведать нехитрое угощение, люди выстроились во внушительную очередь.
Ранее мы уже писали, что в четверг, 19 августа по всей территории Одесской области действует штормовое предупреждение до конца суток.
В течении дня и вечером синоптики прогнозируют сильные, но кратковременные осадки с грозами. Также ожидаются порывы шквального ветра до 15-20 метров в секунду.
Напомним, что голодная толпа одесситов устроила давку за продуктами в разгар карантина: кадры беспредела
Как сообщала Politeka, вооруженный мужчина устроил переполох на Лузановке: прибыл наряд Нацгвардии, фото
Также Politeka писала, что ситуация с ковидом стремительно ухудшается в детском лагере Одессы: что известно на данный момент