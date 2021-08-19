В Одессе на Соборной площади люди выстроились в большую очередь за бесплатной едой

Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ».

19 августа православные отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

По случаю праздника у Преображенского собора всем желающим решили раздать угощение.

Меню обеда незамысловатое (так как по православному обычаю сейчас идет Успенский пост): гречка, тушеная фасоль, помидор, огурец, сок и кусочек хлеба.

Тем не менее, чтобы отведать нехитрое угощение, люди выстроились во внушительную очередь.

Ранее мы уже писали, что в четверг, 19 августа по всей территории Одесской области действует штормовое предупреждение до конца суток.

В течении дня и вечером синоптики прогнозируют сильные, но кратковременные осадки с грозами. Также ожидаются порывы шквального ветра до 15-20 метров в секунду.

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