Число зараженных коронавирусом в результате вспышки в одесском лагере «Молодая гвардия» продолжает расти
По последним данным, количество инфицированных составило 60 человек, из них 50 заболевших – дети, и десять вожатых. Об этом сообщает
"За последние сутки количество больных выросло на 5 новых случаев. Течение болезни у них средней тяжести, температура 37,0 - 37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в лагере. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 Одессы ", - говорится в сообщении.
Как рассказала изданию
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Травмированная Кравец вышла на сцену "Квартал 95" с тростью: что произошло с любимицей публики
Непогода натворила бед в Украине, ураган срывал рекламные щиты и валил деревья: кадры
"Нам хорошо вместе": 17-летний юноша влюбился в 71-летнюю бабушку, фото пары
Эктора Хименеса-Браво экстренно эвакуировали со съемочной площадки: первые подробности ЧП
В тоже время врач-инфекционист Сергей Костенко отметил, что четверых детей из высокой группы риска положили в больницу.
На данный момент контактными по коронавирусной инфекции остаются 494 детей и 60 взрослых.
Люди из зоны риска проведут на карантине ближайшие две недели.
Остальных посетителей лагеря развезут по домам в течение трех дней если экспресс-тесты покажут отрицательный результат на COVID-19.
Напомним, что массовое заражение COVID-19 случилось в одесском лагере, данные полиции: "все дети имели справки"
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."
Также Politeka писала, что чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине: не пускают без прививки