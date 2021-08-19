Число зараженных коронавирусом в результате вспышки в одесском лагере «Молодая гвардия» продолжает расти

По последним данным, количество инфицированных составило 60 человек, из них 50 заболевших – дети, и десять вожатых. Об этом сообщает МОЗ .

"За последние сутки количество больных выросло на 5 новых случаев. Течение болезни у них средней тяжести, температура 37,0 - 37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в лагере. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 Одессы ", - говорится в сообщении.

Как рассказала изданию Думская глава областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, медики провели 33 быстрых теста на коронавирус "Дельта" и все они оказались позитивными.

В тоже время врач-инфекционист Сергей Костенко отметил, что четверых детей из высокой группы риска положили в больницу.

На данный момент контактными по коронавирусной инфекции остаются 494 детей и 60 взрослых.

Люди из зоны риска проведут на карантине ближайшие две недели.

Остальных посетителей лагеря развезут по домам в течение трех дней если экспресс-тесты покажут отрицательный результат на COVID-19.

Напомним, что массовое заражение COVID-19 случилось в одесском лагере, данные полиции: "все дети имели справки"

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине: не пускают без прививки