Говорит купил оружие на Привозе

В курортной зоне Одессы разгуливал мужчина, вооруженный ножом

Его заметили ночью на пляже в Лузановке нацгвардейцы во время патрулирования прибрежной территории.

Сотрудник Нацгвардии задержали мужчину с опасных предметов в руках и вызвали следственно-оперативную группу.

Хозяин ножа рассказал стражам порядка, что купил холодное оружие на рынке Привоз.

Мужчину доставили в участок, где ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины: "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Отметим, что Нацгвардию отправили патрулировать курортные зоны и места массового отдыха Одессы.

Кроме обычных маршрутов патрулирования в жилых районах города, гвардейцы начали контролировать порядок в прибрежных зонах Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.

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