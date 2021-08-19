В курортной зоне Одессы разгуливал мужчина, вооруженный ножом
Его заметили ночью на пляже в Лузановке нацгвардейцы во время патрулирования прибрежной территории.
Сотрудник Нацгвардии задержали мужчину с опасных предметов в руках и вызвали следственно-оперативную группу.
Хозяин ножа рассказал стражам порядка, что купил холодное оружие на рынке Привоз.
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Мужчину доставили в участок, где ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины: "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Отметим, что Нацгвардию отправили патрулировать курортные зоны и места массового отдыха Одессы.
Кроме обычных маршрутов патрулирования в жилых районах города, гвардейцы начали контролировать порядок в прибрежных зонах Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.
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