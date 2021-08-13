В центре Одессы от рук хулигана пострадала полицейская
Все произошло в райотделе, который расположен на улице Греческой, 42,
Так, в 11:20 один из посетителей отдела полиции, подошел к лейтенанту, которая сидела за столом, и нанес ей мощный удар в лицо, после чего сбежал. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
Полицейские задержали нападавшего в тот же день.
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Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства. Мужчина отказался говорить о причинах своего поступка.
Кроме того, стало известно о еще одном нападении. В этот раз телесные повреждения получил военнослужащий Нацгвардии. Возле клуба «Восток» на пляже Лузановка на него напал неизвестный, после чего солдат вынужден был обратиться в больницу за мед. помощью. У него диагностировали сотрясение головного мозга.
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