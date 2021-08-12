В Одесской области банда хулиганов атаковала пассажирский поезд
О происшествии
Нападение случилось на поезд № 6505 сообщением Знаменка - Шевченко произошло на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.
Как рассказали железнодорожники, группа неизвестных вандалов блокировала движение поезда, разместив на рельсах резиновые шины и камни. Они также разбили стекло в дверях вагона поезда", - рассказали железнодорожники.
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Машинист поезда вовремя среагировал и наезд на препятствия удалось избежать.
На место ЧП была вызвана полиция.
В Укрзализныци заявили, что кроме убытков, которые несет железная дорога, страдают в первую очередь пассажиры.
«Поврежденные вагоны снимаются с движения для восстановления, сокращается состав поездов. А на восстановление внешнего вида подвижного состава нужно потратить не только деньги, но и немало времени работников, задействованных в плановых видах ремонта», - сказано в сообщении.
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