Возле курортной Затоки мужчина подрезал молодого парня и бросил умирать
Как передает Politeka.net, информацию об этом обнародовали на
Происшествие случилось возле одного из магазинов Каралино-Бугаза.
Сначала 18-летний парень распивал алкоголь с односельчанинома потом поссорился.
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В ходе конфликта 37-летний мужчина достал нож, ударил им парня в живот и ушел, оставив истекать кровью на дороге.
«Скорую» и полицию на место вызвали очевидцы. Врачи немедленно госпитализировали пострадавшего, а правоохранители установили и разыскали правонарушителя» - сообщили в полиции.
Злоумышленник уже задержан, ему светит срок от пяти до восьми лет за нанесение тяжких телесных повреждений.
Ранее мы сообщали, в Одессе буйный мужчина избил человека на улице. Происшествие случилось вечером на улице Героев Крут.
По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии набросился на парня с кулаками. Когда потерпевший упал и ударился головой об бордюр, он потерял сознание.
Напомним, что в Одессе неадекват взялся за нож и порезал людей на остановке: что известно
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