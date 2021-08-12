Возле курортной Затоки мужчина подрезал молодого парня и бросил умирать

Как передает Politeka.net, информацию об этом обнародовали на сайте Нацполиции в Одесской области.

Происшествие случилось возле одного из магазинов Каралино-Бугаза.

Сначала 18-летний парень распивал алкоголь с односельчанинома потом поссорился.

В ходе конфликта 37-летний мужчина достал нож, ударил им парня в живот и ушел, оставив истекать кровью на дороге.

«Скорую» и полицию на место вызвали очевидцы. Врачи немедленно госпитализировали пострадавшего, а правоохранители установили и разыскали правонарушителя» - сообщили в полиции.

Злоумышленник уже задержан, ему светит срок от пяти до восьми лет за нанесение тяжких телесных повреждений.

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По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии набросился на парня с кулаками. Когда потерпевший упал и ударился головой об бордюр, он потерял сознание.

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