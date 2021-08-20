П'яний водій на БМВ влаштував смертельну ДТП в центрі Одеси

Про це повідомляють одеські телеграм-канали, показавши кадри з місця страшної аварії, передає Politeka.net.

У ніч на 20 серпня на перетині вулиць Польської та Буніна водій автомобіля «БМВ» скоїв зіткнення з мопедом.

Мопедист від отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої, його пасажирка з множинними травмами госпіталізована міську лікарню. У неї перелом коліна і стегна, травма шийних хребців і струс мозку.

Очевидці стверджують, що винуватець ДТП був п'яний за кермом. У його крові виявили 0,8 проміле алкоголю. Водія возили на експертизу.

Телеграм-канал "Одеса Інфо" пише, що приїхав батько винуватця аварії з адвокатом. Вони намагаються його відмазати.

Як розповіли свідки того, що сталося, БМВ поїхав на жовтий сигнал світлофора, не надавши перевагу водієві мопеда.

"Виконував якісь незрозумілі маневри, і водій мопеда навіть зміг зрозуміти, що намагається зробити», - говорить очевидець.

Нагадаємо, що величезні затори скували рух в Одесі: де проїхати найскладніше

Як повідомляла Politeka, у салоні була мама з малюками: Тойоту зім'яло від удару вантажівки на одеській трасі, кадри

Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії