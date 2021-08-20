П'яний водій на БМВ влаштував смертельну ДТП в центрі Одеси
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У ніч на 20 серпня на перетині вулиць Польської та Буніна водій автомобіля «БМВ» скоїв зіткнення з мопедом.
Мопедист від отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої, його пасажирка з множинними травмами госпіталізована міську лікарню. У неї перелом коліна і стегна, травма шийних хребців і струс мозку.
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Очевидці стверджують, що винуватець ДТП був п'яний за кермом. У його крові виявили 0,8 проміле алкоголю. Водія возили на експертизу.
Телеграм-канал "Одеса Інфо" пише, що приїхав батько винуватця аварії з адвокатом. Вони намагаються його відмазати.
Як розповіли свідки того, що сталося, БМВ поїхав на жовтий сигнал світлофора, не надавши перевагу водієві мопеда.
"Виконував якісь незрозумілі маневри, і водій мопеда навіть зміг зрозуміти, що намагається зробити», - говорить очевидець.
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