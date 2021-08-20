У п'ятницю 20 серпня синоптична ситуація в Одесі визначатиме антициклон "Фрідолайн"
Він витіснить з міста холодний атмосферний фронт і встановить суху і ясну погоду з поривчастим вітром.
Як розповіли синоптики, в Одесі намічається невелике потепління, проте спекотної погоду буде назвати складно.
Поривчастий вітер буде дути з півночі. Море почне штормити. Хвилі піднімуться до 0,7 метра у висоту.
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Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 27 градусів вище нуля.
В Одеській області також обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі – 14-19 °С, вдень-25-30 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
Відзначимо, що днями по Україні прокотився смерч і накоїв неприємностей.
Так, у Вінницькій області на одному з кладовищ було зруйновано кілька пам'ятників.
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