У п'ятницю 20 серпня синоптична ситуація в Одесі визначатиме антициклон "Фрідолайн"

Він витіснить з міста холодний атмосферний фронт і встановить суху і ясну погоду з поривчастим вітром.

Як розповіли синоптики, в Одесі намічається невелике потепління, проте спекотної погоду буде назвати складно.

Поривчастий вітер буде дути з півночі. Море почне штормити. Хвилі піднімуться до 0,7 метра у висоту.

Температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 27 градусів вище нуля.

В Одеській області також обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі – 14-19 °С, вдень-25-30 °С.



На автошляхах області видимість хороша.

Відзначимо, що днями по Україні прокотився смерч і накоїв неприємностей.

Так, у Вінницькій області на одному з кладовищ було зруйновано кілька пам'ятників.

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