На Одесскую область надвигается субтропический циклон
Циклон, который принесет с собой ливневые дожди, грозы и ураганный ветер, достигнет территории материковой Украины уже в ближайшие три дня. Об этом
К сожалению, такой субтропический циклон несет опасность наводнения.
Синоптики предупреждают жителей Одесской области быть осторожными.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
ЧП на съемках шоу "Співають всі", ведущий и судья упали со сцены: момент попал на видео
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
«Максимум осадков прогностические модели ожидают в интервале 300-500 мм. Месячная норма для этой местности примерно 50 мм. Максимальные порывы ветра могут достигать 25-30 м/с, возможно и больше», - говорится в сообщении.
Основной удар придется на восток Крыма и Таманский полуостров.
Напомним, что циклон с новой силой взялся за Одесчину, объявлено штормовое предупреждение: Шквалы с грозами и градом
Еще Politeka писала, что стихия з градом обрушиласс на Одесчину, сорваны крыши, повалены деревья: кадри непогоды
Также Politeka сообщала, в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"