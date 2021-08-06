Непогода разойдется не на шутку

В пятницу, 6 августа, погоду в Одессе и области продолжит формировать циклон Генри

Циклон с Адриатического моря принесет кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия считаются опасными для человека, поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, весь день над Одессой будет облачно. Местами пройдет дождь с грозой. Возможен град. С юга продолжит дуть порывистый ветер. Его шквалы будут достигать 12-18 метров в секунду.

Температура ночью составит +20+22 градусов, днем будет достаточно жарко +​​28+30 градусов. Температура морской воды 23-24 градусов.

В Одесской области прогнозируются сильные дожди особенно на севере области. Гроза, днем ​​местами град. Ветер южный, 9-14 метров в секунду, во время грозы шквалы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +17+22 градуса, днем ​​+25+30.

На автодорогах области днем ​​местами во время дождя, видимость один-два километра.

Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"

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