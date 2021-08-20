В пятницу 20 августа синоптическая ситуация в Одессе будет определять антициклон "Фридолайн"
Он вытеснит из города холодный атмосферный фронт и установит сухую и ясную погоду с порывистым ветром.
Как рассказали синоптики, в Одессе намечается небольшое потепление, однако жаркой погоду будет назвать сложно.
Порывистый ветер будет дуть с севера. Море начнет штормить. Волны поднимутся до 0,7 метра в высоту.
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Температура воздуха будет колебаться в пределах от 17 до 27 градусов выше нуля.
В Одесской области также обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью – 14-19 °С, днем – 25-30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Отметим, что на днях по Украине прокатился смерч и натворил неприятностей.
Так, в Винницкой области на одном из кладбищ было разрушено несколько памятников.
Напомним, что субтропический циклон несется в Одесскую область: людей предупредили об опасности
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