В Одесі літній чоловік зніс коляску, в якій перебувала дитина
Подія трапилася вдень 19 серпня на Трасі здоров'я. Про це повідомили в прес-службі мерії, передає Politeka.net
Близько полудня біля ресторану "Глечик" 62-річний велосипедист виконував маневр, після якого на зустрічній смузі збив коляску з дитиною.
На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу. Також туди направили "Муніципальну варту".
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Батько малюка підняв із землі дитину і повідомив, що той не постраждав.
А ось літньому велосипедисту пощастило менше. Після зіткнення він впав на тротуар і втратив свідомість. Хоча чоловік до приїзду лікарів прийшов до тями - його госпіталізували.
До цього ми повідомляли, під Одесою в аварії з вантажівкою постраждала жінка з п'ятирічними двійнятами.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 серпня на трасі Одеса-Овідіополь біля Сухого лиману.
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