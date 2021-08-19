В Одесі літній чоловік зніс коляску, в якій перебувала дитина

Подія трапилася вдень 19 серпня на Трасі здоров'я. Про це повідомили в прес-службі мерії, передає Politeka.net

Близько полудня біля ресторану "Глечик" 62-річний велосипедист виконував маневр, після якого на зустрічній смузі збив коляску з дитиною.

На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу. Також туди направили "Муніципальну варту".

Батько малюка підняв із землі дитину і повідомив, що той не постраждав.

А ось літньому велосипедисту пощастило менше. Після зіткнення він впав на тротуар і втратив свідомість. Хоча чоловік до приїзду лікарів прийшов до тями - його госпіталізували.

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 серпня на трасі Одеса-Овідіополь біля Сухого лиману.

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