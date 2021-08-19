Під Одесою в аварії з вантажівкою постраждала жінка з малюками
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 серпня на трасі Одеса-Овідіополь біля Сухого лиману.
Про це інформує прес-служба Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
За попередньо інформацією, вантажний автомобіль Renault під керуванням 40-річного чоловіка зіткнувся з Toyota, де за кермом була жінка, а в салоні знаходилися двійнята, яким по 5 років.
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Toyota виїжджала з другорядної дороги на головну. Від удару машину жінки відкинуло на іншу Toyota, яку також пом'яло.
У поліції кажуть, що матір з дітьми госпіталізували до лікарні. Про їх стан не повідомляється.
Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події.
До цього ми повідомляли, водій на Мерседесі сильно перевищив швидкість і влетів спочатку в автомобіль Daewoo, який зупинився попереду. За інерцією легковик відкинуло на автомобіль Mazda. У той же час, Mercedes від удару кинуло на трамвайні колії, які за межами проїжджої частини.
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