В результаті ДТП заблоковано рух громадського транспорту в Одесі

Аварія трапилася в четвер, 19 серпня на Люстдорфській дорозі біля площі Толбухіна.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій на Мерседесі сильно перевищив швидкість і влетів спочатку в автомобіль Daewoo, який зупинився попереду.

За інерцією легковик відкинуло на автомобіль Mazda. У той же час, Mercedes від удару кинуло на трамвайні колії, які за межами проїжджої частини.

В результаті аварії травмувалася жінка-водій автомобіля Daewoо.

У той же час після аварії призупинено рух трамвайних маршрутів № 3, 13, 26 і 27.

Раніше ми писали, дощова погода стала причиною великих заторів на дорогах Одеси і на в'їзді в місто.

Так, у четвер 19 серпня наймасштабніший затор спостерігався на виїзді з селища Котовського.

Також складно проїхати в районі автовокзалу, двох стовпів і на Пересипу.

Нагадаємо, що величезні затори скували рух в Одесі: де проїхати найскладніше

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