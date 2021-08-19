В результаті ДТП заблоковано рух громадського транспорту в Одесі
Аварія трапилася в четвер, 19 серпня на Люстдорфській дорозі біля площі Толбухіна.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій на Мерседесі сильно перевищив швидкість і влетів спочатку в автомобіль Daewoo, який зупинився попереду.
За інерцією легковик відкинуло на автомобіль Mazda. У той же час, Mercedes від удару кинуло на трамвайні колії, які за межами проїжджої частини.
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В результаті аварії травмувалася жінка-водій автомобіля Daewoо.
У той же час після аварії призупинено рух трамвайних маршрутів № 3, 13, 26 і 27.
Раніше ми писали, дощова погода стала причиною великих заторів на дорогах Одеси і на в'їзді в місто.
Так, у четвер 19 серпня наймасштабніший затор спостерігався на виїзді з селища Котовського.
Також складно проїхати в районі автовокзалу, двох стовпів і на Пересипу.
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