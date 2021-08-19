В результате ДТП заблокировано движение общественного транспорта в Одессе

Авария случилась в четверг, 19 августа на Люстдорфской дороге возле площади Толбухина.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель на Мерседесе сильно превысил скорость и влетел сначала в автомобиль Daewoo, который остановился впереди.

По инерции легковушку отбросило на автомобиль Mazda. В то же время, Mercedes от удара бросило на трамвайные пути, которые за пределами проезжей части.

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В результате аварии травмировалась женщина-водитель автомобиля Daewoо.

В тоже время после аварии приостановлено движение трамвайных маршрутов № 3, 13, 26 и 27.

Ранее мы писали, дождивая погода стала причиной больших пробок на дорогах Одессы и на въезде в город.

Так, в четверг 19 августа самый масштабный затор наблюдался на выезде из поселка Котовского.

Также сложно проехать в районе Автовокзала, Двух столбов и на Пересыпи.

Напомним, что огромные пробки сковали движение в Одессе: где проехать сложнее всего

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