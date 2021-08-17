У Одеса поспішаюча на виклик машина швидкої допомоги потрапила в аварію на Черемушках

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 серпня в Одесі на перехресті вулиць Академіка Філатова та Івана та Юрія Лип. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net.

За даними інспекторів, водій автомобіля Mitsubishi вирішив не пропускати карету "швидкої", яка їхала на виклик з включеними сигналами.

Виїжджаючи на перехрестя водій іномарки не забезпечив безперешкодний проїзд спецтранспорту, а потім не встиг загальмувати і врізався в нього.

Після ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Зараз на місці працюють правоохоронці.

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Аварія трапилася на вулиці Черняховського, 16 а. Як стало відомо, водієві стало погано прямо за кермом.

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