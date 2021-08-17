В Одесса спешащая на вызов машина скорой помощи попала в аварию на Черемушках

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 августа в Одессе на перекрестке улиц Академика Филатова и Ивана и Юрия Лип. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.

По данным инспекторов, водитель автомобиля Mitsubishi решил не пропускать карету” скорой", которая ехала на вызов с включенными сигналами.

Выезжая на перекресток водитель иномарки не обеспечил беспрепятственный проезд спецтранспорту, а потом не успел затормозить и врезался в него.

После ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Сейчас на месте работают правоохранители.

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Авария случилась на улице Черняховского, 16 а. Как стало известно, водителю стало плохо прямо за рулем.

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