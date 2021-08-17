В Одесі молодий чоловік наклав на себе руки

Спочатку хлопець хотів наковтатися таблеток, але в результаті він вибрав інший спосіб суїциду – вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Паустовського. Про це пишуть Новини.LIVE, з посиланням на інформацію правоохоронців.

Близько 22:00 в поліцію звернулася дівчина і пояснила, що їй подзвонив колишній хлопець. Він розповів, що втомився від життя і хоче накласти на себе руки, наковтавшись таблеток.

Також дівчина зв'язалася з матір'ю хлопця і запитала, Чи поруч він. Жінка почала шукати сина в квартирі і знайшла його тапочки біля відкритого вікна. Спустившись на вулицю, мати знайшла бездиханне тіло під вікнами.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою "самогубство". Тепер слідчим належить з'ясувати причину вчинку.

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