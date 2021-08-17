В Одессе молодой человек наложил на себя руки

Сначала парень хотел наглотаться таблеток, но в результате он выбрал другой способ суицида – выпрыгнул из окна многоэтажки.

Трагический инцидент случился на улице Паустовского. Об этом пишут Новини.LIVE, со ссылкой на информацию правоохранителей.

Около 22:00 в полицию обратилась девушка и объяснила, что ей позвонил бывший парень. Он рассказал, что устал от жизни и хочет покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Также девушка связалась с матерью парня и спросила, рядом ли он. Женщина начала искать сына в квартире и нашла его тапочки у открытого окна. Спустившись на улицу, мать нашла бездыханное тело под окнами.

Полицейские открыли уголовное производство по статье 115 с пометкой "Самоубийство". Теперь следователям предстоит выяснить причину поступка.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

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