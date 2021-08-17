Одесі силовики затримали аферистів, які виманювали гроші на порятунок родичів за старою схемою
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес - служби ГУНП в Одесій області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами правоохоронців, змлоумисники-засуджені до позбавлення волі на тимчасово окупованій території та колишні ув'язнені.
Вони дзвонили в основному людям похилого віку і говорили, що хтось із дітей або онуків потрапив у ДТП. Для того, щоб почати лікування родича або «відмазати» його від кримінальної відповідальності, просили чималі гроші.
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Відомо, що за такою схемою зловмисники обдурили 4 літніх одеситок. Одного з правопорушників поліцейські затримали. Це судимий за шахрайство і пограбування 40-літній чоловік з Харкова, який розшукувався за аналогічні злочини правоохоронцями Миколаївської області.
В однієї жінки зловмисник виманив 9000 доларів, в іншої - 4500. По ряду інших двох епізодів повідомлення про підозри готуються.
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