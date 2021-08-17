В Одессе силовики задержали аферистов, которые выманивали деньги на спасение родственников по старой схеме
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одессой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам правоохранителей, змлоумышленники - осужденные к лишению свободы на временно оккупированной территории и бывшие заключенные.
Они звонили в основном людям преклонного возраста и говорили, что кто-то из детей или внуков попал в ДТП. Для того, чтобы начать лечение родственника или «отмазать» его от уголовной ответственности, просили немалые деньги.
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Известно, что по такой схеме злоумышленники обманули 4 пожилых одесситок. Одного из правонарушителей полицейские задержали. Это судимый за мошенничество и ограбления 40-летний мужчина из Харькова, который разыскивался за аналогичные преступления правоохранителями Николаевской области.
У одной женщины злоумышленник выманил 9000 долларов, у другой - 4500. По ряду других двух эпизодов сообщение о подозрениях готовятся.
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