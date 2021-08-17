Люди загинули в ДТП на території Одеської області
Про дві смертельні аварії
У першому випадку трагічно загинув пішохід, а в другому – пасажир легковика, який врізався у вантажівку.
Поліцейські встановлюють деталі летальних ДТП, розповівши подробиці.
Так, пізно ввечері 16 серпня біля села Олександрівка 36-річний водій Audi з Чорноморська наїхав на чоловіка з Молодіжного, коли той перебігав дорогу в невстановленому місці.
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32-річний потерпілий отримав травми не сумісні з життям і помер на місці.
Механічні пошкодження отримали також Chevrolet і Renault, які опинилися поруч з Audi. З водіїв ніхто не постраждав.
Ще одна аварія сталася вже вранці, 17 серпня, близько Сарати. Там 35-річний водій Kia допустив зіткнення з ЗІЛом, що рухався попереду в бік селища. Удар припав на пасажирське місце легковика, де сидів 28-річний знайомий одесита. Чоловік загинув на місці. Водії обох транспортних засобів не постраждали.
Нагадаємо, вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.
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