Люди загинули в ДТП на території Одеської області

Про дві смертельні аварії передавати на сайті Нацполіції регіону.

У першому випадку трагічно загинув пішохід, а в другому – пасажир легковика, який врізався у вантажівку.

Поліцейські встановлюють деталі летальних ДТП, розповівши подробиці.

Так, пізно ввечері 16 серпня біля села Олександрівка 36-річний водій Audi з Чорноморська наїхав на чоловіка з Молодіжного, коли той перебігав дорогу в невстановленому місці.

32-річний потерпілий отримав травми не сумісні з життям і помер на місці.

Механічні пошкодження отримали також Chevrolet і Renault, які опинилися поруч з Audi. З водіїв ніхто не постраждав.

Ще одна аварія сталася вже вранці, 17 серпня, близько Сарати. Там 35-річний водій Kia допустив зіткнення з ЗІЛом, що рухався попереду в бік селища. Удар припав на пасажирське місце легковика, де сидів 28-річний знайомий одесита. Чоловік загинув на місці. Водії обох транспортних засобів не постраждали.

Нагадаємо, вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.

Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП під Одесою забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця

Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії