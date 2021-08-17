Люди погибли в ДТП на территории Одесской области

О двух смертельных авариях сообщили на сайте Нацполиции региона.

В первом случае трагически погиб пешеход, а во втором – пассажир легковушки, который врезался в грузовик.

Полицейские устанавливают детали летальных ДТП, рассказав подробности.

Так, поздно вечером 16 августа возле села Александровка 36-летний водитель Audi из Черноморска наехал на мужчину из Молодежного, когда тот перебегал дорогу в неустановленном месте.

32-летний пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.

Механические повреждения получили также Chevrolet и Renault, которые оказались рядом с Audi. Из водителей никто не пострадал.

Еще одна авария произошла уже утром, 17 августа, около Сараты. Там 35-летний водитель Kia допустил столкновение с ЗИЛом, двигавшимся впереди в сторону поселка. Удар пришелся на пассажирское место легковушки, где сидел 28-летний знакомый одессита. Мужчина погиб на месте. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

Напомним, грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.

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