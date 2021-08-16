В Одесі таксі з пасажиром у салоні протаранило дерево
Аварія трапилася на вулиці Черняховського, 16а, у понеділок, 16 серпня. Про це повідомляє видання Новини.LIVE (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як стало відомо, водієві стало погано прямо за кермом.
Автомобіль в ДТП сильно не постраждав. Водія з судомами і піною з рота відразу витягли з машини перехожі. Йому надали першу домедичну допомогу.
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Зараз на місці аварії працюють медики швидкої. Водія забрали до лікарні.
У той же час отмечаетс, що сам пасажир таксі не постраждав.
Раніше ми повідомляли, на трасі Одеса-Новоазовськ біля села Кошари водій на іномарці зіткнувся з фурою.
39-річний водій легкового автомобіля Ford Focus виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.
Нагадавши, вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.
Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП під Одесою забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця
Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії