В Одесі таксі з пасажиром у салоні протаранило дерево

Аварія трапилася на вулиці Черняховського, 16а, у понеділок, 16 серпня. Про це повідомляє видання Новини.LIVE (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, водієві стало погано прямо за кермом.

Автомобіль в ДТП сильно не постраждав. Водія з судомами і піною з рота відразу витягли з машини перехожі. Йому надали першу домедичну допомогу.

Зараз на місці аварії працюють медики швидкої. Водія забрали до лікарні.

У той же час отмечаетс, що сам пасажир таксі не постраждав.

Раніше ми повідомляли, на трасі Одеса-Новоазовськ біля села Кошари водій на іномарці зіткнувся з фурою.

39-річний водій легкового автомобіля Ford Focus виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.

Нагадавши, вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.

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