В Одессе такси с пассажиром в салоне протаранило дерево

Авария случилась на улице Черняховского, 16а, в понедельник, 16 августа. Об этом сообщает издание Новини.LIVE (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, водителю стало плохо прямо за рулем.

Автомобиль в ДТП сильно не пострадал. Водителя с судорогами и пеной изо рта сразу вытащили из машины прохожие. Ему оказали первую домедицинскую помощь.

Сейчас на месте аварии работают медики скорой. Водителя забрали в больницу.

В тоже время отмечаетс, что сам пассажир такси не пострадал.

Ранее мы сообщали, на трассе Одесса – Новоазовск возле села Кошары водитель на иномарке столкнулся с фурой.

39-летний водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.

Напомним, грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.

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