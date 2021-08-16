В Одессе такси с пассажиром в салоне протаранило дерево
Авария случилась на улице Черняховского, 16а, в понедельник, 16 августа. Об этом сообщает издание Новини.LIVE (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, водителю стало плохо прямо за рулем.
Автомобиль в ДТП сильно не пострадал. Водителя с судорогами и пеной изо рта сразу вытащили из машины прохожие. Ему оказали первую домедицинскую помощь.
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Сейчас на месте аварии работают медики скорой. Водителя забрали в больницу.
В тоже время отмечаетс, что сам пассажир такси не пострадал.
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