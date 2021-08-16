В Одесі вирувала пожежа в магазині з продажу одягу та взуття

НП сталася в ніч на 16 серпня на вулиці Іцхака Рабіна. Відео пожежі розмістили в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в ДСНС, рятувальники прибули на виклик через 6 хвилин.

За цей час полум'я швидко поширювалося по горючих матеріалах і обробці. Горіли торгові павільйони з одягом і взуттям магазину «Конфіскат».

Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі, намагаючись не допустити поширення вогню на всю площу торгового павільйону, яка склала 800 кв. м.

Як зазначили в прес-службі, пожежники боролися з вогнем більше години. У підсумку його вдалося загасити і повністю ліквідувати. Вигоріла половина павільйону, ще частину вдалося врятувати від знищення.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У відомстві не назвали офіційну причину пожежі, проте місцеві жителі вже озвучили свою. За їх словами, в магазині "Конфіскат" стався підпал, так як до цього його вже неодноразово підпалювали, проте тоді вчасно встигали погасити.

Також у мережі показали наслідки масштабної пожежі.

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