Пожар был виден с большого расстояния

На территории порта в Одесской области бушевал пожар, черный дым был замечен издалека

Пламя вспыхнуло на одном из пустых складских помещений терминала ТИС недалеко от города Южный, вечером 15 августа. Кадры ЧП стали распространять местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как пишет издание Думская , портовые пожарные позвали на помощь спасателей ДСНС.

На ликвидацию огня отправили почти два десятка пожарных автомобилей.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то пламя уже успело охватить более тысячи квадратных метров склада.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Об этом заверили в пресс-службе ТИС.

Стоит сказать, что трансинвестсервис (ТИС) - это крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. Компания владеет собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, расположенном в акватории порта "Пивденный".

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