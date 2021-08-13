На территории заброшенного нефтеперерабатывающего завода в Одессе бушевал пожар
Пламя вспыхнуло вечером 12 августа. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что огонь охватил стоянку с автомобилями.
Вскорости пожар был ликвидирован на общей площади 70 квадратных метров.
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Отмечается, что сгорели шесть автомобилей.
Сейчас устанавливаются точная причина возгорания и нанесенный ущерб.
От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасатели.
Тем временем в полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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