На территории заброшенного нефтеперерабатывающего завода в Одессе бушевал пожар

Пламя вспыхнуло вечером 12 августа. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что огонь охватил стоянку с автомобилями.

Вскорости пожар был ликвидирован на общей площади 70 квадратных метров.

Отмечается, что сгорели шесть автомобилей.

Сейчас устанавливаются точная причина возгорания и нанесенный ущерб.

От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасатели.

Тем временем в полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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