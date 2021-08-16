В Одессе бушевал пожар в магазине по продаже одежды и обуви

ЧП случилось в ночь на 16 августа на улице Ицхака Рабина. Видео пожара разместили в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в ГСЧС, спасатели прибыли на вызов через 6 минут.

За это время пламя быстро распространялось по горючим материалам и отделке. Горели торговые павильоны с одеждой и обувью магазина «Конфискат».

Спасатели немедленно приступили к тушению пожара, стараясь не допустить распространения огня на всю площадь торгового павильона, которая составила 800 кв. м.

Как отметили в пресс-службе, пожарники боролись с огнем больше часа. В итоге его удалось загасить и полностью ликвидировать. Выгорела половина павильона, еще часть удалось спасти от уничтожения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

В ведомстве не назвали официальную причину пожар, однако местные жители уже озвучили свою. По их словам, в магазине "Конфискат" случился поджог, так как до этого его уже неоднократно поджигали, однако тогда вовремя успевали погасить.

Также в сети показали последствия масштабного пожара.

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