Тепер Світанок запам'ятатися їм на все життя

В Одесі шукали людей, яких віднесло в Чорне море далеко від берега

Подробиці рятувальної операції повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, передає Politeka.net.

Зазначається, що у відкрите море віднесло трьох осіб – жінку, іноземця та їх інструктора. Вони хотіли зустріти світанок на сапах, але в результаті течією їх віднесло на 5 км від берега.

Щоб знайти тих, що потрапили в біду і доставити на берег рятувальникам знадобилося залучити значний ресурс людей і муніципальної техніки.

У Департаменті звернули увагу, що найчастіше бізнесмени, які надають послуги з прокату сапів і каяків, не мають ні рятувальників, ні техніки, ні укладеного договору з рятувальною службою. Тому всі витрати доводиться брати на себе муніципальним службам.

Нагадаємо, що людей віднесло течією у відкрите море, серед них діти: кадри НП під Одесою

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