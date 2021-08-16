В Одесі шукали людей, яких віднесло в Чорне море далеко від берега
Подробиці рятувальної операції повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, передає Politeka.net.
Зазначається, що у відкрите море віднесло трьох осіб – жінку, іноземця та їх інструктора. Вони хотіли зустріти світанок на сапах, але в результаті течією їх віднесло на 5 км від берега.
Заборонений Кіркоров видав ведучому Остапчуку і його дружині, що думає про Україну: "Насміялися"
Тіло мера Кривого Рогу знайшли у власному будинку, кадри з місця події: що відомо на даний момент
Сотні відділень ПриватБанку закриваються по всій Україні: в чому причина
55-річний Павлік чесно розповів про сварки з молодою дружиною: "Зі мною так не можна..."
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
Щоб знайти тих, що потрапили в біду і доставити на берег рятувальникам знадобилося залучити значний ресурс людей і муніципальної техніки.
У Департаменті звернули увагу, що найчастіше бізнесмени, які надають послуги з прокату сапів і каяків, не мають ні рятувальників, ні техніки, ні укладеного договору з рятувальною службою. Тому всі витрати доводиться брати на себе муніципальним службам.
Нагадаємо, що людей віднесло течією у відкрите море, серед них діти: кадри НП під Одесою
Як повідомляла Politeka, трагедія на воді забрала життя людей: "не відразу зрозуміли, що потрібна допомога"
Також Politeka повідомляла, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: відпочиваючим було байдужев