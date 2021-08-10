Вода продолжает забирать жизни отдыхающих в Одесской области

За утро в регионе успели утонуть два человека. Один труп выловили в Черном море, другой - в небольшом пруду Болградского района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в семь утра жители села Малоярославец Второй нашли в местном пруду тело 31-летнего человека. Его вытаскивали из воды спасатели. Сейчас причины гибели выясняет экспертиза.

Второй случай имел место на пляже в Черноморке.

Там отдыхающие обнаружили погибшего ныряльщика — он был в маске и ластах, так что люди не сразу поняли, что мужчине требуется помощь.

На кадрах видно, как труп неизвестного мужчины оставили возле берега и просто накрыли покрывалом. Теперь отдыхающим приходится загорать и купаться рядом с безжизненным человеком.

В тоже время 8-летней девочке на пляже в Лузановке повезло больше.

Её откачивали четверть часа — и ребенка удалось вернуть к жизни.

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