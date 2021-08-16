В Одессе искали людей, которых унесло в Черное море далеко от берега
Подробности спасательной операции сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, передает Politeka.net.
Отмечается, что в открытое море отнесло трех человек – женщину, иностранца и их инструктора. Они хотели встретить рассвет на сапах, но в результате течением их отнесло на 5 км от берега.
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Чтобы найти попавших в беду и доставить на берег спасателям понадобилось привлечь значительный ресурс людей и муниципальной техники.
В департаменте обратили внимание, что зачастую бизнесмены, предоставляющие услуги по прокату сапов и каяков, не имеют ни спасателей, ни техники, ни заключенного договора со спасательной службой. Поэтому все расходы приходится брать на себя муниципальным службам.
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