В Одесской области отдыхающих унесло течением в Черное море на сломанном катамаране
ЧП произошло в районе Черноморска в четверг, 12 августа. Об этом сообщили на странице «Морской поисково-спасательная Службы» в Фейсбук, на следующий день.
Как стало известно, в результате поломки парусного катамарана отдыхающих начало уносить в открытое море. На борту плавсредства находились шесть взрослых и трое детей.
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Из-за сломавшейся мачты они потеряли управление над катамараном и не могли самостоятельно добраться до берега.
Для эвакуации людей, которые находились в двух километрах от побережья, был отправлен спасательный катер, который и доставил их на сушу вместе со сломанным катамараном.
К счастью, никто из отдыхающих не пострадал.
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