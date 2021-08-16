У центрі Одеси впав кінь, його господар силою намагався підняти нещасну тварину

В інцидент на перехресті вулиць Грецької та Пушкінської втрутилися небайдужі люди. Спалахнув скандал, який ледь не закінчився самосудом над власником коня, що впав. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли очевидці, в цьому місці слизька бруківка, на додачу до всього вулиця йде під гору. Кінь просто не зміг витягнути наверх важку карету.

Коли тварина впала, господар хотів її підняти не розпрягаючи. До того ж він не реагував на зауваження перехожих про знущання над живою істотою.

Дійшло до того, що на місце подій викликали патрульну поліцію. Вони склали на власника коня адміністративний протокол за жорстоке поводження з твариною. Однак вилучати вихованця не стали.

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