В центре Одессы упала лошадь, ее хозяин силой пытался поднять несчастное животное

В инцидент на перекрестке улиц Греческой и Пушкинской вмешались неравнодушные люди. Вспыхнул скандал, который едва не закончился самосудом над владельцем упавшей лошади. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, в этом месте скользкая брусчатка, вдобавок ко всему улица идет под гору. Лошадь просто не смогла вытянуть наверх тяжелую карету.

Когда животное упало, хозяин хотел его поднять не распрягая. К тому же он не реагировал на замечания прохожих об издевательстве над живым существом.

Дошло до того, что на место событий вызвали патрульную полицию. Они составили на владельца лошади административный протокол за жестокое обращение с животным. Однако изымать питомца не стали.

Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено

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