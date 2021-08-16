В центре Одессы упала лошадь, ее хозяин силой пытался поднять несчастное животное
В инцидент на перекрестке улиц Греческой и Пушкинской вмешались неравнодушные люди. Вспыхнул скандал, который едва не закончился самосудом над владельцем упавшей лошади. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали очевидцы, в этом месте скользкая брусчатка, вдобавок ко всему улица идет под гору. Лошадь просто не смогла вытянуть наверх тяжелую карету.
Когда животное упало, хозяин хотел его поднять не распрягая. К тому же он не реагировал на замечания прохожих об издевательстве над живым существом.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Дженнифер Лопес с растрепанными волосами показала, как выглядит в реальной жизни: «Сияние изнутри…»
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
Возлюбленная "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила съемку в крошечном платье из блесток: кадры
Сотни отделений Приватбанка закрываются по всей Украине: в чем причина
Дошло до того, что на место событий вызвали патрульную полицию. Они составили на владельца лошади административный протокол за жестокое обращение с животным. Однако изымать питомца не стали.
Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено
Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе бросили уставшего пони на жаре, видео
Также Politeka сообщала, что леопард в запущенном состоянии замечен на пляже в Одессе, рядом отдыхающие: видео