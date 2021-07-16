Верховная Рада усилила наказание за жестокое обращение над животными

За издевательство над животными теперь можно сесть на 8 лет в тюрьму с конфискацией имущества

Дело в том, что Верховная Рада усилила наказание за жестокое обращение над животными.

За это проголосовали 285 народных избранников, сообщается на сайте Верховной Рады. Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, а в силу он вступит через 10 дней после официальной публикации.

Теперь законом запрещено:

• применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных;

• контрабанду диких животных;

• фотоуслуги с дикими животными (кроме зоопарков и дельфинариев);

• бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

• держать дома ядовитых змей и хищных птиц;

• оставлять животных в салоне автомобиля при жаре +20 или морозе -5 и т.д.

В то же время законопроект вводит:

• админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, уголовную - с 14 лет;

• конфискацию животных в случаях жесткого обращения, лишение права содержать их в течение 5 лет;

• проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Стоит сказать, что зоозащитники не первый год требовали от Рады принять данный законопроект. Нардепы наконец-то выполнили их желания, за что они поблагодарили их.

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