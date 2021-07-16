За издевательство над животными теперь можно сесть на 8 лет в тюрьму с конфискацией имущества
Дело в том, что Верховная Рада усилила наказание за жестокое обращение над животными.
За это проголосовали 285 народных избранников, сообщается на
Теперь законом запрещено:
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• применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных;
• контрабанду диких животных;
• фотоуслуги с дикими животными (кроме зоопарков и дельфинариев);
• бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
• держать дома ядовитых змей и хищных птиц;
• оставлять животных в салоне автомобиля при жаре +20 или морозе -5 и т.д.
В то же время законопроект вводит:
• админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, уголовную - с 14 лет;
• конфискацию животных в случаях жесткого обращения, лишение права содержать их в течение 5 лет;
• проведение экспертизы для установления причин смерти животного.
Стоит сказать, что зоозащитники не первый год требовали от Рады принять данный законопроект. Нардепы наконец-то выполнили их желания, за что они поблагодарили их.
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