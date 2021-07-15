К одесскому берегу начали всё чаще приплывать дельфины
В этот раз морских животных заметили 15 июля пляже в Совиньоне. Там дельфины плескался в нескольких метрах от купающихся в море людей.
Отдыхающие схватились за телефоны, сняли всё на видео и поделились невероятными кадрами в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как дельфин выныривал из воды, не обращая внимания на десятки людей, которые были рядом.
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В начале июля морские животные посетили порт Одессы. Их заметили на причале.
Дельфины подплыли к самому берегу и начали играть друг с другом, ничуть не стесняясь ни присутствующих людей, ни того, что их снимают.
В прошлом месяце стая дельфинов устроила шоу на пляже в Лузановке.
Млекопитающие начали весело плескаться и играть в море почти у самого берега на глазах у изумленных пляжников. Показательно, что животные совсем не боялись людей.
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