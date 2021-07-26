Одесситы обратили внимание на жестокое обращение с животными прямо на пляже
Так, хозяева оставили пони, благодаря которому зарабатывают, на раскалённом песке в жаркую погоду. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«На пляже «Сортировочная» каждый день зарабатывают благодаря ему И просто его оставили при такой жаре на горячем песке лежать», - отмечается в публикации.
По словам местных, аниматоров, зарабатывающих с помощью пони, уже наказывали за ненадлежащие условия эксплуатации животного, однако они продолжают нарушать закон.
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«Надеюсь, найдутся влиятельные люди, которые что-то сделают, чтобы не мучали больше животное», - просят одесситы.
На видео можно увидеть, что обессиленный пони лежит под солнцем и не в состоянии даже перебраться в тень. Вместо того, чтобы дать ему воды, хозяева бросили лежать на жаре.
В сети поднялась волна негодования от увиденного.
"Вообще-то им нельзя лежать это раз. Во-вторых, уже вышел закон о том, что такое отношение запрещено, вызывается милиция»,
«Ужас какой, ну не люди, а изверги»,
«"Зачем снимать?! Дали бы ему воды какой-нибудь, напоили и облили бы его, что бы он тепловой удар не поймал, а надо же снять, всем показать, что он "умирает";- пишут в сети.
Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено
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