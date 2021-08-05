Посреди элитного пляжа в Одессе замечен детеныш леопарда

Маленьких хищник был привязан к шезлонгу, пока его хозяин наслаждался отдыхом. Об этом сообщает Telegram-канал, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

«Состояние и поведение малыша видно на видео.. зато хозяин чилится себе», - говорится в публикации.

Если присмотреть внимательно, то можно понять, что состояние леопарда нездоровое. Также видно, что малыш очень сильно напуган. Животное пытается вырваться, однако у него не получается.

Кто является владельцев леопарда – остается загадкой, как и неизвестна его дальнейшая судьба.

Ранее мы писали, в ночной клуб Одессы один из посетителей принес живого львенка. У животного был усталый и измученный вид.

Львенок был сильно напуган и испытывал дискомфорт, в то время как его использовали для фото представители местной молодежи.

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