На трасі Київ-Одеса водій мікроавтобуса Мерседес забрав життя чоловіка

Нещасний загинув миттєво, так як швидкість автомобіля була величезною. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Смертельний наїзд трапився в ніч на понеділок,16 серпня, на трасі "Київ - Одеса" поблизу м орода Жашків.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter на високій швидкості на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу. Потерпілий отримав смертельні травми і загинув миттєво. На місці працювали правоохоронці та медики "швидкої".

Не так давно ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського діти попали під колеса іномарки, коли переходили дорогу.

Аварія трапилася вдень на вулиці Семена Палія.

Вводитель автомобіля Volkswagen, рухаючись по вказаній вулиці, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів.

У поліції зазначили, що діти перетинали проїжджу частину у невстановленому місці.

Нагадавши, вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.

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