На трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса Мерседес забрал жизнь мужчины

Несчастный погиб мгновенно, так как скорость автомобиля была огромной. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Смертельный наезд случился в ночь на понедельник, 16 августа,на трассе "Киев - Одесса" вблизи г орода Жашков.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter на высокой скорости насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу. Пострадавший получил смертельные травмы и погиб мгновенно. На месте работали правоохранители и медики "скорой".

Не так давно мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского дети угодили под колеса иномарки, когда переходили дорогу.

Авария случилась днем на улице Семена Палия.

Вводитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по указанной улице, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

В полиции отметили, что дети пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

Напомним, грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.

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