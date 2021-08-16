На території порту в Одеській області вирувала пожежа, чорний дим був помічений здалеку
Полум'я спалахнуло на одному з порожніх складських приміщень терміналу ТИС недалеко від міста Южне, ввечері 15 серпня. Кадри НП стали поширювати місцеві телеграм-канали (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як пише видання
На ліквідацію вогню відправили майже два десятки пожежних автомобілів.
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Коли рятувальники прибули на місце події, то полум'я вже встигло охопити понад тисячу квадратних метрів складу.
На даний момент пожежу повністю ліквідовано. Про це запевнили в прес-службі ТИС.
Варто сказати, що Трансінвестсервіс ( ТІС) - це найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія володіє власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому Лимані, розташованому в акваторії порту"Південний".
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