На території порту в Одеській області вирувала пожежа, чорний дим був помічений здалеку

Полум'я спалахнуло на одному з порожніх складських приміщень терміналу ТИС недалеко від міста Южне, ввечері 15 серпня. Кадри НП стали поширювати місцеві телеграм-канали (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як пише видання Думська, портові пожежники покликали на допомогу рятувальників ДСНС.

На ліквідацію вогню відправили майже два десятки пожежних автомобілів.

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Коли рятувальники прибули на місце події, то полум'я вже встигло охопити понад тисячу квадратних метрів складу.

На даний момент пожежу повністю ліквідовано. Про це запевнили в прес-службі ТИС.

Варто сказати, що Трансінвестсервіс ( ТІС) - це найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія володіє власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому Лимані, розташованому в акваторії порту"Південний".

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