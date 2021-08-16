Пожежу було видно з великої відстані

На території порту в Одеській області вирувала пожежа, чорний дим був помічений здалеку

Полум'я спалахнуло на одному з порожніх складських приміщень терміналу ТИС недалеко від міста Южне, ввечері 15 серпня. Кадри НП стали поширювати місцеві телеграм-канали (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як пише видання Думська , портові пожежники покликали на допомогу рятувальників ДСНС.

На ліквідацію вогню відправили майже два десятки пожежних автомобілів.

Коли рятувальники прибули на місце події, то полум'я вже встигло охопити понад тисячу квадратних метрів складу.

На даний момент пожежу повністю ліквідовано. Про це запевнили в прес-службі ТИС.

Варто сказати, що Трансінвестсервіс ( ТІС) - це найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія володіє власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому Лимані, розташованому в акваторії порту"Південний".

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