Весь тиждень в Одесі пануватиме спекотна погода, проте в один із днів синоптики не виключають опади

Докладний прогноз погоди з 16 по 20 серпня підготувала Politeka.net.

Так, у понеділок погоду в Одесі визначатиме антициклон. Метеорологи рекомендують жителям не виходити з тіні, так як температура повітря буде тільки підвищуватися. Вдень вона складе від 30 до 32 градусів тепла, ближче до ночі відмітка на термометрі опуститься до +17+19 градусів. Температура морської води складе 21-22 градусів.

Вівторок і Середа будуть сухими і сонячними. Вітер південно-східний, 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів вдень повітря прогріється до + 34.

А ось у четвер, 19 серпня через Одесу пройде атмосферний фронт і місто накриють Хмари.

У цей день синоптики обіцяють короткочасні дощі з грозою. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 15 +20 °C, вдень підніметься до+25 + 30.

У п'ятницю, 20 серпня опади будуть малоймовірні. Температура повітря залишиться без змін. Помірний вітер продовжить дути з півночі.

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