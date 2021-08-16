Всю неделю в Одессе будет царить знойная погода, однако в один из дней синоптики не исключают осадки

Подробный прогноз погоды с 16 по 20 августа подготовила Politeka.net.

Так, в понедельник погоду в Одессе будет определять антициклон. Метеорологи рекомендуют жителям не выходить из тени, так как температура воздуха будет только повышаться. Днем она составит от 30 до 32 градусов тепла, ближе к ночи отметка на термометре опустится до +17+19 градусов. Температура морской воды составит 21-22 градусов.

Вторник и среда будут сухими и солнечными. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов днем воздух прогреется до +34.

А вот в четверг, 19 августа через Одессу пройдет атмосферный фронт и город накроют тучи.

В этот день синоптики обещают кратковременные дожди с грозой. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +15+20 °C, днем ​​поднимется до +25+30.

В пятницу, 20 августа осадки будут маловероятны. Температура воздуха останется без изменений. Умеренный ветер продолжит дуть с севера.

Напомним, что субтропический циклон несется в Одесскую область: людей предупредили об опасности

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