Всю неделю в Одессе будет царить знойная погода, однако в один из дней синоптики не исключают осадки
Подробный прогноз погоды с 16 по 20 августа подготовила Politeka.net.
Так, в понедельник погоду в Одессе будет определять антициклон. Метеорологи рекомендуют жителям не выходить из тени, так как температура воздуха будет только повышаться. Днем она составит от 30 до 32 градусов тепла, ближе к ночи отметка на термометре опустится до +17+19 градусов. Температура морской воды составит 21-22 градусов.
Вторник и среда будут сухими и солнечными. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов днем воздух прогреется до +34.
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А вот в четверг, 19 августа через Одессу пройдет атмосферный фронт и город накроют тучи.
В этот день синоптики обещают кратковременные дожди с грозой. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +15+20 °C, днем поднимется до +25+30.
В пятницу, 20 августа осадки будут маловероятны. Температура воздуха останется без изменений. Умеренный ветер продолжит дуть с севера.
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