Двоє людей на мопеді попали під колеса вантажівки з цистерною в Одесі

Аварія, яка не обійшлася без жертв, трапилася 13 серпня на перетині вулиць Святослава Ріхтера і Спартаківської, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли в патрульній поліції, під час маневрування сталося нерівноцінне зіткнення вантажівки DAF і мопеда.

Пасажир двоколісного транспорту загинув на місці, а водій мопеда з травмами доставлений в лікарню.

Очевидці кажуть, що мотоцикл майже повністю опинився під передніми колесами вантажівки з цистерною. Водія вони витягли з-під машин і надали йому першу медичну допомогу.

Тепер всі подробиці події має з'ясувати слідство.

Цього ж дня трапилася серйозна аварія на вулиці Семена Палія, що на селищі Котовського.

Там водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу.

8-річного хлопчика та 14-річну дівчинку забрали до лікарні. Вони отримали травми.

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