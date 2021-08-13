В Одесі приїжджий накинувся на нацгвардійця, який патрулював пляж

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За версією поліцейських, зловмисник несподівано підбіг до 19-річного нацгвардійця, який патрулював Суворовський район біля пляжу Лузанівка і без всяких пояснень вдарив його кулаком в обличчя.

Після цього нападник зник.

Протягом доби правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 25-річний житель роздільної, який до того ж має судимість за грабіж.

В ході бесіди хлопець пояснив свій вчинок: він нібито впізнав хлопця, який кілька місяців тому «образив» його при виконанні службових обов'язків, і вирішив помститися.

Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Все сталося в райвідділі, який розташований на вулиці Грецькій, 42.

Чоловік підійшов до лейтенанта, яка сиділа за столом, і завдав їй потужного удару в обличчя, після чого втік. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.

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